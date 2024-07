Después de 20 años, se reúne el elenco de Los años maravillosos

Parte del elenco de The Wonder Years (Los años maravillosos), se reunió este fin de semana en la Fanboy Expo en Knoxville, Tennessee, EUA, emocionando a varias generaciones de fans.

Danica McKellar, compartió un vistazo del reencuentro que vivió con el elenco de la serie que comenzó en 1988 y terminó en 1993, luego de seis exitosas temporadas. La actriz, que interpretó a Winnie Cooper en el popular programa, posteó en sus historias de Instagram, varios momentos de la reunión.

“Adivinen con quién estoy”, posteó la actriz mostrando una fotografía en una mesa de restaurante, donde convivía con sus coprotagonistas Dan Lauria, Josh Saviano, Alley Mills y Jason Hervey.

Lauria interpretó a Jack, el patriarca de la familia Arnold, mientras que Mills era su esposa Norma, en la ficción.

Josh Saviano daba vida a Paul Pfeiffer, el mejor amigo del protagonista de la serie, Kevin, mientras que Jason Hervey, se puso en los zapatos del enfadoso hermano mayor de Kevin, Wayne; más tarde se sumó a la reunión Olivia d’Abo, quien actuó como Karen, la hermana hippie de Kevin.

El gran ausente en la reunión fue precisamente Fred Savage (Kevin Arnold), el estelar de la serie.

“Qué bueno estar con mi familia Wonder Years este fin de semana. Claro, todos nos hemos visto a lo largo de los años, (de hecho, vi a Dan y Josh el mes pasado), pero nos dimos cuenta de que este grupo en particular no habíamos estado todos juntos en más de 20 años”, compartió Danica McKellar

¿Te acuerdas de esta rola?

El tema With a Little Help from My Friends de Joe Cocker, era el intro de la serie, aquí te compartimos el video.

