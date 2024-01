Detienen a acosador de Shakira; ¡aseguraba ser su esposo!

Un hombre fue detenido en las afueras de la vivienda de Shakira en Miami Beach acusado de acosar a la cantante a través de las redes sociales y enviándole regalos.

Según el reporte policial, Daniel John Valtier, de 56 años, enfrenta un cargo de acoso por publicaciones en las redes sociales sobre la colombiana y entregas de chocolates y botellas de vino realizadas en la casa de ella entre finales de diciembre y principios de 2024.

A través de publicaciones en Instagram, Valtier afirmaba falsamente que sostenía que estaba casado con Shakira y que tenían una familia, según los documentos judiciales.

Los informes policiales no identifican a Shakira, pero los medios locales reportan que se trata de la intérprete de "El jefe".

El acosador, proveniente de Texas, había viajado hasta Florida para visitar a la casa de Shakira, denunció el equipo de seguridad de la cantante a la policía.

Durante su audiencia en el tribunal, Valtier declaró que no podía cumplir con la orden de mantenerse alejado de Shakira, afirmando: "Ella es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo".

Se reveló que el equipo de seguridad de la colombiana le había solicitado a Valtier que ya no enviar regalos y dejara de publicar detalles sobre la cantante en Internet.

Pero las alarmas saltaron cuando el presunto acosador publicó en Instagram una foto de una tarjeta de presentación de un motel en Florida, junto con la afirmación de haber visitado la casa Shakira en Miami Beach.

Acosador de Shakira tiene antecedentes penales

Daniel John Valtier cuenta con un historial delictivo que se remonta a 1988, habiendo sido detenido en múltiples ocasiones por delitos como posesión de drogas, agresión agravada, conducir bajo los efectos del alcohol e intoxicación pública. Actualmente, se le imputan cargos por acoso y por alquilar un vehículo con intención de defraudar al no abonar una tarifa de 70 dólares.

En la audiencia, los fiscales propusieron una multa de 50,000 dólares. Sin embargo, el juez, ante las afirmaciones del acusado sobre su supuesta relación con Shakira, optó por duplicar la fianza a 100,000 dólares y emitió una orden de alejamiento. Durante el juicio, el magistrado enfatizó que Shakira no era la pareja del acusado, diciendo: "No, señor, no señor, ella no es su esposa".

La policía de Miami Beach calificó el incidente como "muy único" y preocupante, ya que el detenido viajó de Texas a Miami, en el estado de Florida (2.035,14 km, aproximadamente), "solo para tener contacto con la víctima".

"No sabemos qué pretendía hacer con ella, si su intención era hacerle daño, por eso pudimos arrestarlo antes de que la contactara”, declaró el portavoz de la policía de Miami Beach, Christopher Bess.

