Detienen a exdirector de Pemex por violencia familiar

Víctor Rodríguez Padilla fue aprehendido en CDMX tras una denuncia de su esposa; la Fiscalía capitalina abrió una investigación por presuntas agresiones

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de una denuncia en su contra por presunta violencia familiar presentada por su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

La detención se realizó en la alcaldía Benito Juárez, con base en una orden ministerial de comparecencia, y posteriormente fue trasladado ante el Ministerio Público capitalino, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con fuentes federales, la denuncia fue presentada a finales de junio de 2026, después de que circularan imágenes en las que presuntamente se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa, mientras sus hijos se encontraban presentes en el domicilio.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la captura ocurrió alrededor de las 17:32 horas en la calle Monte Albán, esquina con Diagonal San Antonio, en la colonia Narvarte, donde participaron agentes de la Policía de Investigación.

El caso generó reacciones de condena tras la difusión del material audiovisual y la denuncia pública de los hechos. La Fiscalía capitalina será la encargada de determinar la situación jurídica del exfuncionario conforme avance la investigación.

Rodríguez Padilla estuvo al frente de Pemex durante el inicio de la actual administración federal y dejó el cargo tras la designación de un nuevo titular en la empresa productiva del Estado. La investigación en su contra se mantiene abierta por la presunta comisión del delito de violencia familiar.