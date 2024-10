Develan placa en honor a Carlos Rivera en la Arena Monterey

No cualquier cantante o grupo puede decir que llena la Arena Monterrey cada que se presenta en ella, pero Carlos Rivera sí, porque no lo ha hecho una vez, sino que ha conseguido agotar los boletos en 5 conciertos consecutivos.

Por ello, ahora en el lugar hay ya una placa que da testimonio de ello, pues desde el primer concierto que el cantante ofreció en la Arena Monterrey, en diciembre del 2017, hasta la fecha, los regios le han respondido favorablemente.

“Siempre se cumplen sueños. Recuerdo mucho la primera vez que yo vine aquí, no vine a ser el artista principal, venía acompañando a mi maestro Franco de Vita, donde me acuerdo salir del camerino rumbo al escenario soñando que algún día ese camino que iba a hacer fuera para un escenario mío, lo veía tan lejano, pero gracias a Dios y al público que nos han traído no una, sino cinco veces”, dijo el cantante.

De lo más feliz el artista posó junto a la placa que tiene su nombre y que resalta las ocasiones en las que consiguió los sold out, incluida la del sábado por la noche, cuando ofreció un concierto.

De hecho, el show fue muy especial, porque el cantante de 38 años solo programó tres shows, los otros 17 de esta gira los dará en Costa Rica (noviembre), Argentina y Chile (diciembre), y el próximo año viajará a España y Estados Unidos.

El XX Tour le permite a Rivera hacer un recorrido musical desde sus inicios, al ganar La Academia en marzo del 2004, hasta ahora que ya es uno de los consentidos del público.

En el show estuvo como invitada especial la cantante Myriam Montemayor, la ganadora de la primera generación del reality show musical de Tv Azteca, que aún continúa vigente y en el gusto del público.





Comentarios