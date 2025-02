Chicago llega a la Arena Monterrey con su gira 'Live in Concert'

La legendaria banda Chicago regresa a México con su gira “Live in Concert”, ofreciendo una presentación imperdible en la Arena Monterrey el próximo 27 de mayo a las 21:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a partir del 28 de febrero a las 10:00 horas a través de Superboletos, Palacio de Hierro, Innova Sport y las taquillas del recinto.

Chicago, una de las bandas más influyentes en la historia del rock, ha mantenido un legado musical que trasciende generaciones. Con su característico sonido de vientos, armonías vocales inconfundibles y una impresionante lista de éxitos, la agrupación ha logrado mantenerse vigente durante casi seis décadas.

La banda ha sido galardonada con dos premios Grammy, dos American Music Awards y es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Además, ha sido reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha recibido múltiples honores a lo largo de su trayectoria.

Su impacto en la industria es innegable: con más de 100 millones de discos vendidos, 21 sencillos en el Top 10, cinco álbumes consecutivos en el número uno y un impresionante récord de 48 premios de oro y platino, Chicago continúa siendo una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos.

El 2025 marca 58 años ininterrumpidos de giras para la banda, consolidándose como verdaderos embajadores de su ciudad natal.

Con una energía inigualable y un repertorio lleno de clásicos, este concierto promete ser una experiencia única para los amantes del rock y el jazz fusión.

Los fanáticos podrán disfrutar en vivo de temas icónicos como "Hard to Say I'm Sorry", "You're the Inspiration", "If You Leave Me Now" y muchos más, en una noche que promete ser inolvidable.

