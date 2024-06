Dolly Parton hará con su vida un nuevo musical

La cantante Dolly Parton llevará la historia de su vida a Broadway en un musical que planea estrenar en el 2025.



Además de escribirlo, la artista también escribirá la música para Hello, I'm Dolly an original musical, título que podría llevar el nuevo espectáculo teatral.



"¡Hola soy Dolly! He estado escribiendo la historia de mi vida como musical durante varios años y estoy orgullosa de anunciar que finalmente estamos desarrollando Hello, I'm Dolly an original musical para los escenarios de Broadway”, dijo en un mensaje que compartió en X, antes Twitter.



Dolly ya trabaja en la historia con Maria S. Schlatter, quien escribió el guion de su especial navideño para Netflix, que se tituló 'Christmas on the Square.



A pesar de que a sus 78 años ha estado infinidad en los escenarios, este será el primer musical sobre su vida y, según la artista, el público reirá, llorará y se divertirá.



"Solo quería decirles que no estaría aquí sin ustedes, y lo digo en serio, y ese es el nombre de una de las canciones que estarán en mi nuevo musical. He escrito muchas canciones originales para él, así como todos los éxitos que conoces. Viví toda mi vida para ver este espectáculo en el escenario", anunció.

Comentarios