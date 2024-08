Edith Márquez se presentará en la Arena Monterrey

Cumplir 25 años años de carrera artística se dice fácil, pero celebrarlos estando vigente, en el gusto del público, con éxitos actuales y llenando aforos sólo algunos lo consiguen, entre ellos Edith Márquez.

La cantante tiene motivos suficientes para armar una gran celebración a través de su nueva gira titulada 25 Años frente a ti, en la que invita a los asistentes a hacer un recorrido por su discografía.

“Es un recorrido por todos mis discos, por todos los éxitos que el público ha hecho posibles”, dijo, “es un concierto que dura dos hora y media, donde yo soy la más feliz porque tengo un deshago total y absoluto, dejo mi alma y mi corazón en cada escenario y sobre todo en la Arena Monterrey que es un recinto muy imponente, es majestuoso, ahí se crea una magia muy especial, entre el público y quienes estamos en el escenario”.

Las historias que cuenta a través de sus canciones y la pasión que imprime en cada interpetación le han dado un estilo que la gente celebra, por lo que obviamente ese sello se notará en el show que ofrecerá el 6 de septiembre en la ciudad.

“Cuando haces las cosas con esta pasión con las que yo las hago, porque desde muy niña siempre quise subirme a los escenarios y cantarle al público y transmitirles una emoción, se crea una conexión, esa pasión es la que ha sentido el público, eso es lo que sienten y es por eso que sigue habiendo una conexión única”.

La cantante tiene grandes éxitos que no sólo le han permitido estar vigente, sino ser una de las grandes favoritas de la música, pero… ¿cómo le hizo para elegir el repertorio que ofrecerá en el show?

“Seleccionar los temas, es muy complicado, cuando nos juntamos, Manuel Ortiz, mi director musical y yo, nos preguntamos muchas veces cuál canción se iba, cuáles no, cuáles iban en medley, tratamos de abarcar lo más posible, había que hacer un recorrido por todos los discos que el público conoce, que se sabe las canciones, que las canta.

“Me baso mucho en lo que el público quiere escuchar, hay canciones que a mi me encantan, pero prefiero darle paso a las que la gente quiere. Me baso mucho también en las plataformas que me dicen cuántas personas han bajado ese tema, pero no tengo duda que la selección que hemos hecho ha sido buena, siempre incluyo canciones de autores muy conocidos, que me permitan cantar de todo y hasta con mariachi”, expresó.

Comentarios