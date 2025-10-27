El rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión en mayo de 2028

El rapero y productor Sean "Diddy" Combs cumplirá su sentencia y saldrá de prisión en mayo de 2028, esto de acuerdo al Buró Federal de Prisioneros (BOP, por sus siglas en inglés).

Esta noticia se dio a conocer después de que el BOP actualizara este lunes el fichero del artista en su página web y en este se señala la fecha exacta en la que podrá salir de prisión, siendo el 8 de mayo del 2028.

A principios de este mes, Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, además de una multa de $500,000 dólares y cinco años de libertad supervisada.

El rapero ya cumplió uno de sus cuatro años y dos meses de su sentencia, pues en septiembre de 2024 fue detenido y llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, donde aún se encuentra.

No obstante, Combs ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que le indulte, según confirmó el propio mandatario, aunque no indicó si efectivamente le perdonará o no.

Más allá de esto, sus abogados han comunicado su intención de apelar la sentencia fijada por el juez del caso, Arun Subramanian.

