El defensa mexicano jugará a préstamo con los Rojinegros por un año; el acuerdo contempla una opción de compra al finalizar la temporada

Inicio / Deportes / Sánchez Purata saldrá de Tigres rumbo a Atlas en préstamo

Tigres continúa ajustando su plantel para el Apertura 2026 y concretó una nueva baja con la salida de Juan Sánchez Purata, quien jugará con Atlas tras alcanzarse un acuerdo entre ambas directivas.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el defensa central llegará al conjunto rojinegro mediante un préstamo por un año, operación que incluye una opción de compra que Atlas podrá ejercer al finalizar el convenio.

Según la información disponible, el acuerdo establece que Atlas podrá adquirir de forma definitiva la carta del futbolista mediante el pago de $2 millones de dólares a Tigres.

Las negociaciones se extendieron durante varias semanas debido a diferencias entre ambas instituciones sobre las condiciones económicas de la cesión.

Reportes de FOX Sports indican que la directiva felina pretendía que el club tapatío asumiera el 100% del salario del jugador, condición que inicialmente no fue aceptada por Atlas.

Tras alcanzar un entendimiento, las partes cerraron la operación y Sánchez Purata dejará de formar parte del plantel dirigido por Guido Pizarro, convirtiéndose en una de las bajas del club para este torneo.

El zaguero, de 28 años, viajará en los próximos días a Guadalajara para realizar los exámenes correspondientes e incorporarse a los entrenamientos con los Rojinegros.