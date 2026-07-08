La sexta entrega de la saga llega a los cines con una nueva historia de posesiones, gore extremo y el respaldo de Sam Raimi

Inicio / Escena / El terror de 'Evil Dead' regresa más brutal que nunca

A 45 años del estreno de "The Evil Dead", la franquicia sigue creciendo y mejorando para mantener cautivos a sus fans, amantes del terror perturbador que ha caracterizado a las cinco películas anteriores a "Evil Dead: En llamas", que este fin de semana llega a los cines.

Ahora, la batuta de la dirección está a cargo de Sébastien Vaniček, elegido por el mismo Sam Raimi –creador de la saga–, tras quedar impactado con el trabajo que el cineasta francés realizó en su película Infested.

Vaniček destacó que incorporarse a una franquicia tan reconocida lleva mucha presión, pero también mucha emoción.

“Ser parte del universo 'Evil Dead' es algo muy importante. Es un fenómeno enorme y, al elegirme, me dieron un voto de confianza de que podía aportar algo nuevo y darle una nueva visión a la franquicia”, indicó el francés.

Vaniček es un director, guionista y cineasta francés que ha logrado posicionarse como una de las nuevas voces del cine de terror contemporáneo. Su trabajo se caracteriza por combinar tensión psicológica, horror físico y una mirada social que convierte a sus historias en mucho más que simples películas de miedo.

"Evil Dead: En llamas" tiene como base el seno familiar, justo cuando una mujer francesa que vive en Estados Unidos pierde en un accidente de auto a su esposo.

En ese accidente, un Deadite (entidad demoníaca y sanguinaria que tiene su origen en el Demonio Kandariano) se apodera del esposo y poco después de la familia, a la cual se deberá enfrentar esa mujer si es que quiere salir con vida.

Los fieles seguidores de las cintas pueden estar tranquilos, pues el propio Raimi se mostró satisfecho con el resultado de esta sexta película.