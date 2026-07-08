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Emmy 2026: lista completa de todos los nominados
La ceremonia de la edición número 78 de los Premios Emmy se realizará el lunes 14 de septiembre y será transmitida desde el Teatro Peacock de LA Live
Por Ángeles Núñez | 08 Julio 2026
La ceremonia de la edición número 78 de los Premios Emmy se realizará el lunes 14 de septiembre y será transmitida desde el Teatro Peacock de LA Live, en Los Ángeles.
La actriz Mariska Hargitay, protagonista y productora ejecutiva de Law & Order: SVU, será la encargada de conducir la gala, convirtiéndose en la primera mujer en presentar los premios en 15 años.
Lee aquí la nota completa: Mariska Hargitay presentará la 78 edición de los Emmy
El cambio de fecha al lunes responde a la programación de NBC, que busca evitar la coincidencia con la transmisión del Sunday Night Football.
Entre las modificaciones implementadas por la Academia de Televisión para esta edición se encuentra la fusión de las categorías de programas de entrevistas y variedades con guion en un solo apartado de mejor serie de variedades.
Además, esta categoría funcionará bajo un sistema regional: cada producción nominada podrá obtener el premio de manera independiente si al menos el 90% de los votantes considera que merece recibir un Emmy.
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Este formato abre la posibilidad de que varios programas sean reconocidos como ganadores dentro de la misma categoría.
Más cambios en los premios
La Academia también anunció que la categoría de película para televisión cambiará de nombre y ahora será conocida como "mejor película".
Asimismo, se realizaron ajustes relacionados con inteligencia artificial, formatos cortos, mezcla de sonido, música, casting, vestuario, iluminación, cámara y áreas técnicas.
Para esta edición se registraron 555 programas en las 14 categorías principales, una reducción del 7.5 por ciento respecto al año anterior, cuando participaron 600 producciones.
Entre los trabajos inscritos se encuentran 110 dramas, 71 comedias, 31 miniseries o series antológicas, 34 películas, 18 programas de variedades y 45 concursos de telerrealidad.
Aquí la lista de los nominados
Actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
Actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
Serie dramática
- “The Diplomat”
- “The Gilded Age”
- “A Knight of the Seven Kingdoms”
- “Paradise”
- “Paradise”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Slow Horses”
- “Your Friends and Neighbors”
Actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, “El Hombre Maravilla”
- Steve Carell, “El gallo”
- Matthew Rhys, “Widow's Bay”
- Jason Segel, “Encogimiento”
- Martin Short, “Solo asesinatos en el edificio”
Actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson, “Escuela Primaria Abbott”
- Ayo Edebiri, “El oso”
- Elle Fanning, “Margo tiene problemas de dinero”
- Lisa Kudrow, “El regreso”
- Jean Smart, “Hacks”
Serie de comedia
- “Escuela Primaria Abbott”
- “El Oso”
- “Hacks”
- “Margo tiene problemas de dinero”
- “Nadie quiere esto”
- “Solo asesinatos en el edificio”
- “Encogimiento”
- “Widow's Bay”
Actriz principal en una miniserie o serie antológica.
- Claire Danes, “La bestia que hay en mí”
- Sally Field, “Criaturas extraordinariamente brillantes”
- Carey Mulligan, “Carne”
- Sarah Pidgeon, “Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “Todo es culpa suya”
Actor principal en una miniserie o serie antológica.
- Riz Ahmed, “Cebo”
- Jason Bateman, “Conejo Negro”
- Charlie Hunnam, “Monstruo: La historia de Ed Gein”
- Oscar Isaac, “Carne”
- Matthew Rhys, “La bestia que hay en mí”
Serie limitada o antológica
- “All Her Fault”
- “The Beast in Me”
- “Beef”
- “DTF St. Louis”
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (
Programa de telerrealidad de competición
- “Dancing With the Stars”
- “RuPaul’s Drag Race”
- “Survivor”
- “Top Chef”
- “The Traitors”
Serie de variedades excepcional
- “The Daily Show”
- “Jimmy Kimmel Live!”
- “Last Week Tonight With John Oliver”
- “The Late Show With Stephen Colbert”
- “Saturday Night Live”
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo, “The Four Seasons”
- Paul W. Downs, “Hacks”
- Harrison Ford, “Shrinking”
- Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”
- Stephen Root, “Widow’s Bay”
- Michael Urie, “Shrinking”
- Tayler James Williams, “Abbott Elementary”
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, “The Pitt”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Shawn Hatosy, “The Pitt”
- Gerran Howell, “The Pitt”
- Jack Lowden, “Slow Horses”
- Tom Pelphrey, “Task”
- Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
Mejor actor de reparto en una miniserie o película de antología.
- Jason Bateman, “DTF St. Louis”
- Richard Gadd, “Half Man”
- David Harbour, “DTF St. Louis”
- Richard Jenkins, “DTF St. Louis”
- Charles Melton, “Beef”
- Nick Offerman, “Death by Lightning”
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, “Widow’s Bay”
- Hannah Einbinder, “Hacks”
- Janelle James, “Abbott Elementary”
- Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”
- Michelle Pfeiffer, “Margo’s Got Money Troubles”
- Megan Stalter, “Hacks”
- Jessica Williams, “Shrinking”
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Deardon, “The Pitt”
- Fiona Dourif, “The Pitt”
- Allison Janney, “The Diplomat”
- Katherine LaNasa, “The Pitt”
- Sepideh Moafi “The Pitt”
- Julianne Nicholson, “Paradise”
- Karolina Wydra, “Pluribus”
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película de antología.
- Linda Cardellini, “DTF St. Louis”
- Dakota Fanning, “All Her Fault”
- Laurie Metcalf, “Monster: The Ed Gein Story”
- Joy Sunday, “DTF St. Louis”
- Youn Yuh-jung, “Beef”
- Constance Zimmer, “Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette”