Elle Fanning protagonizarán cinta sobre Margaret Wise Brown

Las actrices encabezarán Moonsong: A Life In Seven Verses, película dirigida por Rebecca Miller sobre la autora infantil

Elle Fanning y Julianne Moore serán las protagonistas de Moonsong: A Life In Seven Verses, la nueva película de Rebecca Miller que contará la vida de la reconocida escritora de literatura infantil Margaret Wise Brown.

El proyecto será escrito y dirigido por Miller y representará su noveno largometraje como directora. La cinta está basada en el libro Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon, de Leonard S. Marcus.

La producción abordará la trayectoria de Brown, una de las figuras más importantes de la literatura infantil, autora de libros clásicos como Buenas noches, Luna y El conejito fugitivo.

El legado de Margaret Wise Brown continúa vigente

Conocida como "la laureada de la literatura infantil", Margaret Wise Brown dejó una huella que permanece hasta la actualidad, ya que sus historias continúan leyéndose antes de dormir y en salones de clase alrededor del mundo, décadas después de su publicación.

La película buscará retratar la vida y obra de una autora que transformó la manera en que se escriben los libros dirigidos al público infantil.

Martin Scorsese será productor ejecutivo

El proyecto fue presentado a Rebecca Miller y a su socio productor Damon Cardasis, de Round Films, por Amanda Goodwin, Keri Selig y Sasha Alexander.

Martin Scorsese participará como productor ejecutivo de la película, cuya producción está programada para comenzar en la primavera de 2027.

Miller y Scorsese establecieron una relación profesional durante el desarrollo del documental de cinco partes Mr. Scorsese, dirigido por ella, producción que recientemente recibió el premio DGA al mejor documental.

Rebecca Miller ha sido reconocida por su trabajo documental y cinematográfico. Por Mr. Scorsese obtuvo el premio DGA y también cuenta con tres nominaciones a los premios Emmy, además de haber ganado un Independent Spirit Award y el Gran Premio del Jurado en Sundance.

El documental recibió recientemente tres nominaciones a los Emmy, incluida una categoría relacionada con la dirección.

Próximos proyectos de las protagonistas

Julianne Moore próximamente protagonizará The Debut, película de Jessie Eisenberg para A24, y recientemente concluyó su participación en Cry To Heaven, dirigida por Tom Ford.

Por su parte, Elle Fanning actualmente protagoniza y produce Margo's Got Money Troubles, actuación por la que recibió una nominación al Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia.

La actriz también aparecerá próximamente en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha y en The Nightingale, película que protagonizará y producirá junto a su hermana Dakota Fanning. Además, se encuentra trabajando en Discretion, producción de A24 junto a Nicole Kidman.

Rebecca Miller está representada por CAA, Entertainment 360 y el abogado George Sheanshang.

Elle Fanning cuenta con representación de UTA, TFC Management y Hansen Jacobsen, mientras que Julianne Moore es representada por WME, Entertainment 360 y Edelstein, Laird y Sobel.