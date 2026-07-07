Elton John anuncia dos conciertos de despedida en México

Elton John regresará a la Ciudad de México con dos conciertos de despedida en octubre; la preventa iniciará el 13 de julio y la venta general el día 16

Después de 14 años sin presentarse en México, Elton John confirmó su regreso con dos conciertos de despedida que ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su Farewell Tour.

El legendario músico británico se presentará los días 2 y 3 de octubre de 2026, en lo que serán sus únicas actuaciones anunciadas en el país dentro de esta etapa de despedida de los escenarios.

El cantante celebra su regreso

Con motivo del anuncio, Elton John compartió un mensaje dirigido al público mexicano, en el que expresó su entusiasmo por volver al país tras la cancelación de su gira por Latinoamérica durante la pandemia.

"La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años", señaló el artista.

Los organizadores destacaron que ambas presentaciones rendirán homenaje a la trayectoria de Elton John y al vínculo que ha construido con el público mexicano durante más de tres décadas.

Su regreso tras más de una década

La última presentación de Elton John en la Ciudad de México ocurrió en 2012, cuando ofreció dos conciertos acompañado por el percusionista Ray Cooper.

Antes de ello, en 1992, el intérprete de Your Song se presentó con su gira The One Tour, conciertos que permanecen entre los más recordados por sus seguidores mexicanos.

El regreso del artista representa uno de los eventos musicales más esperados del año y permitirá saldar la deuda pendiente con sus fans mexicanos, luego de que la pandemia impidiera la realización de su gira de despedida por Latinoamérica.