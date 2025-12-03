Cerrar X
Escena

Elton John revela que casi ha perdido la vista por completo

El cantante reveló que su ojo derecho perdió totalmente la visión, mientras que el izquierdo solo conserva una visibilidad muy limitada

  • 03
  • Diciembre
    2025

Una noticia que entristece a la industria musical: el legendario cantante británico, Elton John, reveló que ha quedado prácticamente ciego después de una infección ocular que contrajo en 2024.

Según el intérprete de "Goodbye Yellow Brick Road", su ojo derecho perdió totalmente la visión, mientras que el izquierdo solo conserva una visibilidad muy limitada.

Esta situación ha obligado al músico a transformar por completo su vida diaria, pues actividades que antes eran simples, como leer, ver televisión o compartir momentos con sus hijos, ahora resultan imposibles.

“Ya no puedo leer. No puedo ver la TV. No puedo ver a mis hijos”, confesó Elton John en una entrevista con Variety, citado por People.

Los primeros síntomas aparecieron durante unas vacaciones familiares en Francia el año pasado, y pese a recibir atención médica inmediata, la infección avanzó rápidamente.

Desde entonces, se ha sometido a múltiples tratamientos sin lograr recuperar la vista, aunque sigue recibiendo cuidados para evitar complicaciones y mantiene la esperanza de que futuros avances científicos puedan mejorar su condición.

A pesar de este duro golpe, Elton John tiene previsto romper temporalmente su retiro para presentarse en Rock & Rio, en Brasil, y se especula que tras su presentación en el país sudamericano podría realizar más conciertos, incluyendo fechas en México.


