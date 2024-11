Revela Elton John haber perdido la visión en su ojo derecho

El cantautor Elton John dijo en una entrevista que perdió la visión de su ojo derecho. La pérdida de visión, dijo, se debió a una infección ocular que sufrió mientras pasaba el verano en el sur de Francia.

“Me quedé atónito y no pude ver nada. No pude leer nada, no pude ver nada”, explicó

El creador de éxitos de Tiny Dancer reveló en septiembre que había pasado el verano luchando contra una infección y que, si bien tenía "esperanzas" de poder volver a ver correctamente con el tiempo, no pudo trabajar en nueva música debido a las limitaciones de su visión.

Elton John compartió sus problemas de salud a través de las redes sociales y entrevistas, detallando cómo una infección ocular durante el verano le provocó una importante pérdida de visión en su ojo derecho. "Me dejó atónito y no puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver nada", reveló el artista de 76 años, enfatizando el costo emocional y físico de la condición.

En septiembre, el ganador del Grammy compartió en una publicación en Instagram que había contraído una infección y señaló en ese momento que tenía "visión limitada en un ojo".

El impacto de la infección no se limitó a su ojo derecho. John reveló que su ojo izquierdo tampoco estaba en muy buenas condiciones, lo que le dificultaba realizar actividades como leer letras de canciones o ver contenido. A pesar de los contratiempos, el legendario músico sigue teniendo esperanza.

"Hay esperanza y aliento de que todo estará bien, pero estoy un poco estancado en este momento", dijo

En una publicación de Instagram, John expresó su gratitud por los médicos y su familia que lo apoyaron durante esta dura experiencia. "Estoy muy agradecido por el excelente equipo de médicos y enfermeras y por mi familia, que me han cuidado tan bien", escribió, y agregó: "Me siento positivo sobre el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora".

Las infecciones oculares, aunque suelen ser tratables, pueden derivar en complicaciones graves si no se tratan a tiempo.

