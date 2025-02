Elton John y Brandi Carlile lanzarán un álbum en abril

Elton John y Brandi Carlile afinan los detalles para el lanzamiento de "Who believes in angels?", un álbum de estudio que saldrá el 4 de abril y del que ya presentaron el primer sencillo, mismo que lleva el nombre del material.

Compuesto por diez canciones, el disco fue escrito y grabado en solo 20 días en 2023, lapso en el que exploraron nuevas facetas creativas.

“Este disco fue uno de los más difíciles que he hecho, pero también ha sido una de las mejores experiencias musicales de mi vida. Me ha dado un lugar desde donde sé que puedo avanzar. 'Who Believes In Angels?' se siente como entrar en otra era y estoy empujando la puerta para entrar en el futuro”, dijo John.

Por su parte, Carlile destacó la dinámica creativa del trabajo en equipo, para el que se requirió que elevaran los estándares de composición, en un ambiente desafiante e inspirador.

