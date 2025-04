Regresa Elton John con nuevo álbum 'Who Believes in Angels?'

Elton John lanzó este viernes su nuevo álbum titulado "Who Believes in Angels?"(¿Quién cree en los ángeles?) una colaboración con la cantante estadounidense Brandi Carlile.

A sus 78 años, el icónico músico británico ha descrito este trabajo como su “más innovador” desde la década de 1970, marcando lo que él considera el inicio de una nueva etapa en su carrera, a la que se refiere como “Mark 2”.

"Este álbum marca un nuevo comienzo para mí. Es muy innovador, probablemente el álbum más innovador que he hecho desde los años setenta", añadió el interprete de I'm Still Standing.

El álbum, grabado en tan solo 20 días en el Sunset Sound Studio de Los Ángeles en octubre de 2023, combina baladas emotivas con rock crudo, pop y toques de country y psicodelia, mostrando una fusión única entre el estilo característico de John y la influencia de Carlile.

Producido por Andrew Watt y con letras aportadas tanto por Bernie Taupin, colaborador de toda la vida de John, como por Carlile, el disco incluye diez canciones, entre ellas el tema nominado al Oscar “Never Too Late”, creado para el documental Elton John: Never Too Late.

Otros destacados son “Little Richard’s Bible”, un homenaje al rock’n’roll, y “Swing for the Fences”, un dúo vibrante que resalta la química entre ambos artistas.

John ha compartido que el proceso fue desafiante pero profundamente gratificante, mientras que Carlile lo describió como un ambiente inspirador que elevó los estándares de composición para todos los involucrados.

El lanzamiento coincide con un momento especial para John, quien tras retirarse de las giras en 2023 y enfrentar problemas de salud, como una pérdida parcial de visión, encontró en este proyecto una forma de seguir adelante creativamente.

Este álbum no solo reafirma la vigencia de John, sino que también destaca su capacidad para reinventarse junto a una de las voces más potentes de la música contemporánea.

Comentarios