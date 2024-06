En una era de luz, surge la oscuridad: 'Star Wars: The Acolyte'

La galaxia se expande con un nuevo proyecto; Lucasfilm presenta Star Wars: The Acolyte, una serie original de acción real de la creadora y productora ejecutiva Leslye Headland hecha exclusivamente para Disney+.

“Amo Star Wars, siempre me fascinó. Cada vez que me preguntan ‘¿Qué es lo que te atrae de Star Wars?’, me cuesta contestar, porque la amo a un nivel profundo, celular. Casi diría que Star Wars, formó parte de mi personalidad desde que tengo memoria”, comparte Headland.

En la trama, una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi (Lee Jung-jae), con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que emergen nuevas pistas, ambos se internan en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

“En esencia, Star Wars: The Acolyte es un thriller de misterio que invita al público a explorar las zonas grises de temas universales tales como el poder, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ideado para que el público realmente se involucre en la lucha para equilibrar esa dualidad”, dice Headland.

La serie presenta un grupo totalmente nuevo de Jedi, que incluye a Lee Jung-jae como el maestro Sol, Carrie-Anne Moss como la maestra Indara, Dafne Keen como Jecki, Charlie Barnett como Yord, Dean-Charles Chapman como el maestro Torbin y Joonas Suotamo como Kelnacca, el primer Jedi Wookiee de acción real, además Rebecca Henderson da vida a la maestra Vernestra Rwoh.

Este martes se estrena en la plataforma de streaming, los dos primeros capítulos de la primera temporada de la serie.

