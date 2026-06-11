Encienden Shakira, Maná y J Balvin la fiesta del Mundial FIFA™

El arranque de la inauguración del Mundial 2026 estuvo a cargo de la banda de rock Maná y la cantante mexicana Lila Downs en el Estadio Ciudad de México.

"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo Lila Downs quien vistió un huipil blanco.

Con su emblemática canción ‘Oye mi amor’, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

El emblemático recinto capitalino se convirtió así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

También la estrella pop Belinda junto a los Ángeles Azules se sumaron al espectáculo interpretando el éxito "Por Ella", que forma parte del álbum mundialista. Su dueto dejó el ánimo de los asistentes muy en alto, con esa vibra y su ritmo de cumbia inigualable. Sin duda, fue una explosión de música y baile en todo el mundo.

Por su parte, Shakira y Burna Boy, referente global del afrobeat, pusieron la cereza del pastel al interpretar la canción oficial de esta justa deportiva "Dai Dai" con un impresionante número de bailarines y una producción que marcará la historia.

El espectáculo de inauguración arrancó una hora y media antes del partido entre el coanfitrión México y Sudáfrica, que abrirá una Copa del Mundo histórica, que por primera vez engloba a 48 selecciones y tendrá un récord de 104 partidos.

Con un aforo para 80,824 espectadores, es el estadio más grande de todos este Mundial. Además de la colombiana, subieron al escenario nombres como los fenómenos taquilleros Danny Ocean y J Balvin.

En el acto protocolario antes del partido, el himno estará a cargo de Alejandro Fernández, exponente de la música ranchera; mientras que el equipo sudafricano escuchará su oda en voz de Tyla.

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