Encienden Tótem de cuenta regresiva para el Mundial 2026 en NL

El gobernador Samuel García, en compañía de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizó el encendido del tercer tótem, contador a 101 días de la Copa Mundial 2026.

En compañía de todos, oprimieron el botón que da arranque a la espera de la Copa Mundial. Asimismo, se presentó a la segunda alineación, "Ponte nuevo, Ponte mundial", encabezada por diversas empresas.

“Estas empresas o ya están aportando millones de pesos y nos están ayudando a empresas como COMEX y ahorita pues empezamos a pintar el nuevo parque Tigre y Porquerías, ya que muchas atletas son testigos de que están renovando, que pronto lleguen en el Chumbe a las albercas en el estadio Bicentenario

Cada una de estas compañías representará un papel importante en la espera del mundial, con pintura de árboles, entregas y mucho más, apoyando al talento local.

“Tenemos 100 días para dejar a Nuevo León al puro centavo. Todo nuevo, todo pintado todas las calles fachadas queremos que guardaras impecable y al aeropuerto que se ir a la autopista o si te va a olvidar alemán, todo precioso, pavimentado, murales canchas, todo pintado todo bonito y entonces hoy cierro haciendo un llamado a las empresas porque no le han cuatro empresas que grandes van 21 nos quedan 4000, que todas quiero que estén sus logos en las columnas del metro, quieres luego los Morales quieres luego se nos escuelas, quiero que estén orgullosos y digan yo estuve ponte nuevo cooperé con tanto y ahí está el logo el legado para siempre”

Tras su presentación, el gobernador del Estado y Mariana Rodríguez Cantú entregaron un reconocimiento a cada una de las empresas, demostrando su agradecimiento a sumarse a esta causa.

