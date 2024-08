¡Están listos! Los Jonas Brothers regresan a Monterrey

Kevin, Joe y Nick Jonas, los Jonas Brothres, se reencontrarán con sus fans mexicanos durante los conciertos que ofrecerán en el país, como parte de su Five albums, one night, the world tour.

El 24 y el 25 de agosto tienen una cita con los regios en la Arena Monterrey, donde saldarán la cuenta que tenían pendiente, pues los dos conciertos estaban programados originalmente para mayo.

La reprogramación se debió a que Nick se enfermó de influenza, por lo que los regios tuvieron que esperar un poco más para escucharlos cantar en vivo sus más grandes éxitos.

El grupo de Nueva Jersey arrancó su tour hace aproximadamente un año en el estadio de los Yankees y, según lo han dicho, es la gira más ambiciosa que han realizados, pues ofrecen unas 70 canciones, algunas completas y otras en popurrís.

"El comienzo de esta gira fue, probablemente, el momento más especial de nuestra carrera. Tocar en el estadio de los Yankees, un lugar donde vimos muchos partidos de beisbol cuando éramos niños, por lo que llegar a iniciar una gira allí dos noches nunca lo esperamos", dijo Joe.

Saben que sus fans esperan ansiosos verlos en escena, por lo que prometen compensar la espera y sorprenderlos.

"Una de las cosas que nos ha gustado hacer recientemente son covers de canciones actuales o algo viejo. Nos encanta la música latina y tenemos algunos amigos por ahí, así que quién sabe: vamos a ver quién va a aparecer", exresó Joe.

El trío de hermanos también se presentará en la Arena Ciudad de México, donde incluso podrían ofrecer un show distinto al de Monterrey, pues no quieren dejar de ofrecer sopresas.

"Llevamos mucho tiempo haciendo música nueva, siendo creativos y tratando de averiguar cómo continuar a la siguiente fase del giro musical. No hay planes directos todavía de cuándo vamos a lanzar cosas, pero definitivamente estamos trabajando muy duro para seguir escribiendo y hacer que todo suceda", mencionó Kevin.

