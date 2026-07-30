Ester Expósito emprenderá acciones legales por rumores

Ester Expósito anunció que recurrirá a la vía legal tras la difusión de información falsa sobre su vida personal y su supuesto vínculo con Kylian Mbappé

La actriz española Ester Expósito informó que tomará acciones legales contra quienes hayan difundido información falsa y difamatoria relacionada con su vida personal y con los rumores sobre su presunta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete aseguró que en los últimos meses, y con mayor intensidad en los días recientes, han circulado publicaciones que no corresponden con la realidad y que, afirmó, buscan dañar su imagen y su dignidad.

En su mensaje, Expósito calificó esas publicaciones como "bulos absurdos" creados para perjudicar una historia entre dos personas y señaló que decidió establecer un límite recurriendo a las herramientas legales contra los responsables.

La actriz no precisó qué publicaciones o medios motivaron su decisión, aunque indicó que la difusión de este tipo de contenidos aumentó recientemente.

Rumores crecieron este año

Las versiones sobre un supuesto vínculo entre Expósito y Mbappé comenzaron a tomar fuerza entre febrero y marzo de 2026.

Medios españoles señalaron que el futbolista habría mostrado interés por la actriz a través de redes sociales y que posteriormente ambos fueron vistos juntos en ciudades como Madrid, París, Cerdeña e Ibiza.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental. No obstante, uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió el 19 de julio de 2026, cuando Mbappé publicó durante unos segundos una historia de Instagram en la que aparecía Expósito con la camiseta de la selección francesa, imagen que fue eliminada poco después, aunque las capturas se difundieron ampliamente en redes sociales.