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Avivan rumores de romance Mbappé y Ester Expósito en el Bernabéu

Los rumores sobre un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito cobraron nueva fuerza tras la aparición de la actriz en el estadio Santiago Bernabéu

  • 24
  • Marzo
    2026

Los rumores sobre un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito cobraron nueva fuerza tras la aparición de la actriz en el estadio Santiago Bernabéu durante el reciente derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Expósito fue captada en uno de los palcos VIP del estadio, una zona vinculada directamente al entorno del delantero francés, lo que fue interpretado por aficionados y medios como una señal de cercanía entre ambos.

La actriz asistió acompañada del también actor Sergio Momo, pero su presencia en ese contexto, justo en el regreso de Mbappé tras una lesión, desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Las imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo, alimentando titulares que incluso sugieren una posible “confirmación” del romance, aunque sin declaraciones oficiales.

De los rumores a las apariciones públicas

Las versiones sobre una relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito no son nuevas. Desde finales de febrero comenzaron a circular reportes que los ubicaban juntos en Madrid y posteriormente en París.

Entre los encuentros que han trascendido, destacan supuestas salidas discretas, cenas en restaurantes exclusivos y hasta un viaje en jet privado desde la capital francesa.

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Además, paparazzi habrían captado a ambos saliendo de un lujoso hotel parisino, lo que incrementó las versiones de un vínculo más allá de la amistad.

Silencio ante la especulación

Pese al creciente interés mediático, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la relación. El futbolista del Real Madrid suele mantener su vida privada alejada del foco público, mientras que la actriz tampoco ha hecho comentarios al respecto.

Esta falta de declaraciones ha contribuido a que el tema continúe alimentándose principalmente de imágenes, filtraciones y conjeturas.

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De confirmarse, la relación entre Kylian Mbappé, una de las mayores estrellas del fútbol mundial, y Ester Expósito, reconocida internacionalmente por su papel en Élite, se convertiría en una de las parejas más mediáticas del momento.


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