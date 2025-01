EUA ya no es la tierra de los sueños: Natalia Jiménez

La cantante española Natalia Jiménez, reconocida por su amor al regional mexicano, levantó la voz en defensa de los inmigrantes y en contra de las políticas migratorias actuales en Estados Unidos.

“Estados Unidos ahora no es un lugar en el que se le dé la bienvenida a nadie”, afirmó la intérprete en una entrevista con EFE, señalando su preocupación por el trato que reciben las comunidades latinas en ese país.

Jiménez, quien forjó una exitosa carrera en México tras emigrar, recuerda con gratitud el cálido recibimiento que encontró al llegar al país. “Cuando llegué a México, no me conocía nadie. Llegamos a picar piedra, básicamente, y lo que me encontré fue un recibimiento de cariño, amor y bienvenida. Me ofrecieron herramientas para cumplir mis sueños”, compartió.

Este contraste entre su experiencia en México y la hostilidad que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos es evidente para la artista. “Da miedo lo que está pasando en Estados Unidos con las nuevas políticas migratorias. Un país que se proclama como la tierra de los libres y donde se cumplen los sueños está haciendo justo lo contrario”, lamentó.

Reflexión sobre el “sueño americano”

Para Natalia, es importante que los inmigrantes reconsideren el sacrificio que implica buscar el llamado “sueño americano”.

Según la cantante, Estados Unidos ya no es el lugar donde los sueños se hacen realidad, sino un entorno donde el rechazo y la discriminación se han vuelto comunes.

“Hay que reflexionar si realmente merece la pena jugársela para buscar el sueño americano o si es mejor encontrar otro lugar donde los inmigrantes puedan salir adelante”, opinó.

La intérprete recordó un incidente personal en un restaurante de Los Ángeles, donde fue discriminada solo por hablar español.

“Eso se convierte en un veneno que empieza a expandirse. Tenemos que ser conscientes de que hay que levantar la voz cuando veamos abusos o discriminación contra los hispanos”, enfatizó.

Defensa de la comunidad latina

Natalia Jiménez, quien se ha convertido en un referente del regional mexicano, también se posicionó como defensora de la comunidad latina en Estados Unidos. Para ella, es crucial alzar la voz frente a las injusticias y apoyar a quienes enfrentan discriminación.

La cantante destacó la importancia de la solidaridad entre los hispanos y de resistir ante un clima de creciente hostilidad.

“Cuando hay situaciones de abuso, debemos unirnos y luchar para cambiar las cosas. Levantar la voz es la única manera de avanzar”, expresó.

México, un refugio de oportunidades

Natalia no oculta su profundo agradecimiento hacia México, país que considera su segundo hogar y donde pudo desarrollar una carrera artística de gran éxito.

“México me dio todo lo que necesitaba para cumplir mis sueños, y siempre estaré agradecida por eso”, señaló con emoción.

