Fallece músico Darcy Zatarain tras ataque armado en Mazatlán

Fue integrante del equipo de Roberto Junior y Su Bandeño, agrupación con la que colaboró en escenarios y producciones musicales

El músico, instrumentista y productor sinaloense Darcy Zatarain murió después de resultar gravemente herido durante un ataque armado registrado la madrugada del jueves en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán.

La agresión dejó un saldo total de tres personas fallecidas, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el móvil e identificar a quienes participaron en los hechos.

Ataque armado ocurrió durante una reunión

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas se encontraban reunidas en un domicilio de la calle Ejido Villa Unión cuando sujetos armados llegaron y dispararon contra ellas.

Vecinos alertaron al número de emergencias 911 poco antes de las 3:00 horas, luego de escuchar múltiples detonaciones presuntamente realizadas con armas largas.

Dos hombres perdieron la vida en el lugar, mientras Darcy Zatarain fue trasladado con heridas de gravedad a un hospital, donde falleció posteriormente pese a la atención médica recibida.

Elementos de seguridad acordonaron el sitio y personal especializado procesó la escena para recuperar indicios, entre ellos casquillos percutidos. Los responsables escaparon antes de la llegada de las corporaciones.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, tampoco se ha confirmado si el productor era el objetivo directo de la agresión.

Una trayectoria ligada al regional mexicano

Zatarain desarrolló su carrera como bajista, guitarrista, arreglista y productor dentro de la escena del regional mexicano, con participación tanto en presentaciones como en proyectos realizados desde estudios de grabación en Mazatlán.

Fue integrante del equipo de Roberto Junior y Su Bandeño, agrupación con la que colaboró en escenarios y producciones musicales. También estuvo vinculado con Vizion Estudio Mzt y Vizion Music Mzt, donde trabajó con diferentes exponentes del género.

Su propuesta combinaba instrumentos tradicionales de banda con guitarras, bajos eléctricos y herramientas digitales, una labor que le permitió colaborar con músicos establecidos y nuevos talentos de la región.

Dejó producciones y proyectos recientes

Entre sus trabajos más recientes aparece el álbum Adicto al Money, publicado en 2026 por Roberto Junior y Su Bandeño, en el que figura como productor de las canciones “Me Brinqué las Trancas” y “No te voy a pagar”.

Días antes del ataque habría participado en sesiones de grabación junto con Erasmo Catarino y Raúl Sandoval, consideradas entre sus últimas actividades profesionales.

Roberto Junior despide a su colaborador

Tras confirmarse el fallecimiento, Roberto Junior difundió un mensaje para recordar a Zatarain como un amigo cercano y una pieza fundamental de su agrupación.

“No tengo palabras, se nos fue un enorme guerrero”, expresó el cantante.

Como homenaje, el intérprete compartió la canción “Desde plebe le busqué”, una de las favoritas del productor. Músicos, familiares, colaboradores y seguidores también publicaron mensajes en los que destacaron su compañerismo, trabajo y aportación a la música regional.

La investigación continúa sin una línea oficial ni detenidos anunciados, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del ataque que terminó con la vida de Zatarain y otras dos personas.