Fallece jefe militar de Hamás en ataque israelí en Gaza

Israel aseguró haber eliminado a Izz al-Din al-Haddad, considerado el principal jefe operativo del ala militar de Hamás en Gaza y uno de los últimos líderes vinculados directamente con los ataques del 7 de octubre de 2023, ofensiva que detonó la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con el Ejército israelí, al-Haddad murió durante un bombardeo aéreo en la ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes lo identificaban como uno de los estrategas más importantes de las Brigadas al-Qassam y uno de los hombres más buscados por Israel desde el inicio del conflicto.

La familia del comandante palestino confirmó posteriormente su fallecimiento junto con otras seis personas tras el ataque registrado el viernes.

Netanyahu respaldó el operativo militar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, respaldaron públicamente la operación y calificaron a al-Haddad como "uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre”.

En un comunicado conjunto, el gobierno israelí aseguró que el ataque fue ejecutado bajo instrucciones directas del liderazgo político y militar israelí.

“Tarde o temprano, Israel los alcanzará”, advirtieron Netanyahu y Katz tras confirmarse la muerte del dirigente de Hamás.

Autoridades israelíes sostienen que al-Haddad había asumido el liderazgo militar de Hamás tras la muerte de Mohammed Sinwar en mayo de 2025 y que seguía intentando reorganizar la estructura operativa del grupo dentro de Gaza.

Israel también lo acusaba de mantener relación directa con el sistema de resguardo de rehenes israelíes y de utilizar zonas civiles como protección ante posibles ataques.

Uno de los últimos líderes ligados al 7 de octubre

Al-Haddad era considerado uno de los últimos comandantes de alto rango vinculados directamente con la planeación y ejecución de los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás ingresaron al sur de Israel.

Durante aquella ofensiva murieron alrededor de 1,200 personas y más de 250 fueron secuestradas y trasladadas hacia Gaza.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, describió la operación como un “logro operativo significativo” y aseguró que Israel continuará persiguiendo a los responsables del ataque.

“Seguiremos actuando contra quienes participaron en el 7 de octubre y exigiremos responsabilidades”, afirmó el mando militar israelí.

Medios israelíes identificaban a al-Haddad con el apodo de “El Fantasma”, debido a que había sobrevivido previamente a varios intentos de asesinato.

La guerra y el alto al fuego siguen bajo tensión

La muerte del líder de Hamás ocurre mientras el frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino continúa enfrentando tensiones y acusaciones mutuas de violaciones al acuerdo.

Aunque la tregua entró en vigor en octubre pasado, los ataques israelíes dentro de Gaza han continuado casi diariamente. Autoridades sanitarias gazatíes sostienen que más de 72,700 personas han muerto en la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí.

Tras confirmarse el fallecimiento de al-Haddad, su funeral se realizó el sábado en Ciudad de Gaza, donde su cuerpo fue trasladado entre banderas palestinas y de Hamás.

La muerte de al-Haddad representa uno de los golpes más fuertes contra la dirigencia militar de Hamás desde las eliminaciones de Yahya Sinwar y Mohammed Sinwar durante la guerra.

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