Familia de Silvia Pinal honra su legado a un año de su partida

A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, su familia continúa honrando la memoria de una de las figuras más emblemáticas del cine, la televisión y el teatro en México.

Este 28 de noviembre, sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel compartieron mensajes dedicados al legado artístico y humano que la primera actriz dejó en la cultura popular y en sus seres queridos.

Con palabras cargadas de amor, nostalgia y admiración, ambas mantuvieron viva la presencia de Pinal como referente del espectáculo nacional.

A través de un video en Instagram, Sylvia Pasquel recordó el impacto de su madre en su vida y el profundo vacío que dejó.

“Se cumple un año de que la luz más importante de mi vida, mi mamita, dejó de existir en este plano. La extraño muchísimo, pero las grandes estrellas no se apagan”, expresó.

También destacó su carisma, su picardía y la energía incomparable que Silvia Pinal transmitía en cada una de sus apariciones.

Pasquel agregó que “el telón de tu obra nunca bajó, solamente cambiaste de escenario”, dejando ver el vínculo espiritual y emocional que mantiene con la memoria de su madre.

Por su parte, Alejandra Guzmán compartió una fotografía acompañada del mensaje: “Te extraño gigante y espectacular”, reafirmando el cariño y la ausencia que la figura de Pinal dejó en su familia.

Sus hijas aprovecharon esta fecha para recordarla no solo como la gran artista que fue, sino como la madre cuyo legado marcará sus vidas para siempre.

