Aylín Mujica atraviesa duelo por la muerte de su hijo

La actriz ha recibido muestras de apoyo de compañeros del medio artístico y personas cercanas a su familia durante este difícil momento.

Lupillo Rivera habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha vivido su amiga Aylín Mujica, luego de la muerte de su hijo Mauro Menéndez. El cantante reveló que se encontraba junto a la actriz cuando recibió la noticia del fallecimiento del joven y recordó el profundo dolor que experimentó al enterarse.

De acuerdo con Lupillo, ambos se encontraban juntos cuando Aylín recibió la llamada que confirmó la muerte de Mauro. El cantante aseguró que pudo observar de cerca la reacción de la actriz ante la tragedia y describió la escena como un momento de enorme tristeza.

“La vi destrozada”, habría expresado Lupillo al recordar cómo encontró a su amiga tras conocer la noticia. El intérprete también manifestó su solidaridad con Aylín y su familia, quienes atraviesan un proceso de duelo por la pérdida del joven.

Mauro Menéndez desarrolló una carrera en la música

Mauro Menéndez había desarrollado una carrera dentro de la música electrónica como DJ y productor musical. Su fallecimiento causó gran impacto entre sus familiares, amigos y personas cercanas, quienes han compartido mensajes para recordar su vida y trayectoria.

En días recientes, Aylín Mujica y sus hijos se han despedido públicamente de Mauro a través de mensajes llenos de dolor y cariño. La actriz ha recibido muestras de apoyo de compañeros del medio artístico y personas cercanas a su familia durante este difícil momento.

Lupillo acompaña a Aylín Mujica durante su duelo

La declaración de Lupillo Rivera muestra además la cercanía que mantiene con Aylín Mujica y cómo estuvo presente en uno de los momentos más dolorosos para la actriz. Mientras continúa el duelo familiar, amigos y seguidores han expresado sus condolencias y respeto ante la pérdida de Mauro.