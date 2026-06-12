Famosos se suman a la fiesta mundialista en el arranque de México

Asistir a un mundial y apoyar a la selección nacional es una oportunidad que nadie desaprovecha; por ello, figuras del entretenimiento en México no lo pensaron dos veces, se pusieron la camiseta y asistieron al Estadio México para ser parte del inicio de la justa.

Y es que esta Copa del Mundo no solo es la primera en realizarse en tres países e incluir 48 equipos, sino que es la tercera en arrancar en México, lo que la hace aún más emocionante; por eso, nadie se resistió a ir a la ceremonia inaugural y al primer partido de la selección mexicana.





Comentarios