¿Qué famosos salen en el video 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy?
La canción reunió a máximas figuras internacionales como Messi, Mbappé y Haaland; si aún no lo has visto, aquí te mostramos.
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Mayo
2026
La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y uno de los temas que más conversación ha generado es el estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial interpretada por Shakira y Burna Boy, cuyo videoclip reunió a varias de las máximas figuras del futbol internacional.
El video oficial fue lanzado este sábado 23 de mayo y rápidamente se convirtió en un fenómeno en plataformas digitales. En YouTube superó las 9.4 millones de reproducciones y alcanzó el puesto #1 en tendencias de música, impulsado por la expectativa rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
La cantante colombiana vuelve a tomar protagonismo en una Copa del Mundo después de haber participado en anteriores ediciones con temas como ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014.
¿Qué futbolistas aparecen en el video de ‘Dai Dai’?
Entre los jugadores que forman parte del video destacan figuras que apuntan a ser protagonistas del Mundial 2026, incluyendo representantes de los tres países anfitriones.
Estos son los futbolistas que aparecen en el videoclip:
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Erling Haaland
- Vinicius Junior
- Harry Kane
- Rodri Hernández
- Jamal Musiala
- Takefusa Kubo
- Luis Díaz
- Christian Pulisic
- Alphonso Davies
- Santiago Gimenez
Pelé, Maradona y Cristiano también aparecen en ‘Dai Dai’
Además de las estrellas actuales, el videoclip incluye imágenes de algunas leyendas históricas del futbol mundial, utilizadas mientras se mencionan distintos países y momentos icónicos del deporte.
Entre las figuras que aparecen en clips especiales destacan:
- Pelé
- Diego Maradona
- Paolo Maldini
- Romario
- Cristiano Ronaldo
- Carlos ‘Pibe’ Valderrama
- Andrés Iniesta
- David Beckham
- Kaká
- Mohamed Salah
Con millones de reproducciones en sus primeras horas y la presencia de figuras históricas y actuales del futbol, ‘Dai Dai’ se perfila como un himno memorable de la próxima justa deportiva.
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