¿Qué famosos salen en el video 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y uno de los temas que más conversación ha generado es el estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial interpretada por Shakira y Burna Boy, cuyo videoclip reunió a varias de las máximas figuras del futbol internacional.

El video oficial fue lanzado este sábado 23 de mayo y rápidamente se convirtió en un fenómeno en plataformas digitales. En YouTube superó las 9.4 millones de reproducciones y alcanzó el puesto #1 en tendencias de música, impulsado por la expectativa rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La cantante colombiana vuelve a tomar protagonismo en una Copa del Mundo después de haber participado en anteriores ediciones con temas como ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014.

¿Qué futbolistas aparecen en el video de ‘Dai Dai’?

Entre los jugadores que forman parte del video destacan figuras que apuntan a ser protagonistas del Mundial 2026, incluyendo representantes de los tres países anfitriones.

Estos son los futbolistas que aparecen en el videoclip:

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Erling Haaland

Vinicius Junior

Harry Kane

Rodri Hernández

Jamal Musiala

Takefusa Kubo

Luis Díaz

Christian Pulisic

Alphonso Davies

Santiago Gimenez

Pelé, Maradona y Cristiano también aparecen en ‘Dai Dai’

Además de las estrellas actuales, el videoclip incluye imágenes de algunas leyendas históricas del futbol mundial, utilizadas mientras se mencionan distintos países y momentos icónicos del deporte.

Entre las figuras que aparecen en clips especiales destacan:

Pelé

Diego Maradona

Paolo Maldini

Romario

Cristiano Ronaldo

Carlos ‘Pibe’ Valderrama

Andrés Iniesta

David Beckham

Kaká

Mohamed Salah

Con millones de reproducciones en sus primeras horas y la presencia de figuras históricas y actuales del futbol, ‘Dai Dai’ se perfila como un himno memorable de la próxima justa deportiva.

Comentarios