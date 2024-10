Fans regias le rinden homenaje a Liam Payne

La noticia del trágico fallecimiento del cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, ocurrido el miércoles pasado en Argentina, impactó a sus seguidores y, sobre todo, a las “directioners”, fans del grupo.

Tal como solían hacerlo para apoyar a la agrupación antes de que se disolviera, las fans se pusieron de acuerdo a través de las redes sociales para rendir homenaje a uno de sus artistas favoritos.

La cita fue la tarde de ayer, atrás del Palacio de Gobierno en la Macroplaza, a donde acudieron cientos de personas, en su mayoría mujeres, mostrando la tristeza que les provocó la muerte de Liam.

Con fotografías, pancartas, velas, flores y hasta coronas luctuosas llegaron las fans, vestidas de blanco, para despedir a su manera al cantautor.

Visiblemente tristes, empezaron a cantar los éxitos del cantante inglés, en donde también se apreció el apoyo y los abrazos que se daban unas a otras.

Fotografías, en las que también se veían Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, los otros ex integrantes de One Direction, fueron compartidas entre las presentes.

Canciones como What makes you beautiful, Story of my life o Moments fueron cantadas por las presentes.

El homenaje se realizó de manera simultánea en varias ciudades del México y el mundo.





Comentarios