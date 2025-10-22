Cerrar X
Escena

Feid estrena nueva canción en presentación en vivo

El cantante colombiano presentó junto a Tainy el single 'Monstruo', el cual es el primer adelanto del próximo álbum del productor puertorriqueño

  • 22
  • Octubre
    2025

El cantante de reguetón Feid presentó junto al productor puertorriqueño Tainy su nueva canción "Mountro" durante una presentación en Medellín, Colombia.

La presentación de este nuevo tema se dio en un evento gratuito celebrado frente al Palacio de la Cultura de Medellín, en donde miles de sus fans asistieron pese a la intensa lluvia y a las largas filas.

La presentación de este tema en el evento sirvió como un anticipo del lanzamiento oficial de "Monstruo", el cual es el primer adelanto del próximo álbum de Tainy.

Durante la presentación, que duró solo 15 minutos, Feid, además de interpretar este nuevo tema, también cantó algunas de sus canciones más conocidas, como "Ferxxo 100", que cantó a capela, y "A mí también", la cual es una colaboración con Tainy y Álvaro Díaz.

Al final de su breve presentación, Salomón Villada, como realmente se llama Feid, agradeció el entusiasmo de sus seguidores y el respaldo de su ciudad natal.


