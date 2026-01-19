Podcast
karol_g_feid_terminan_noviazgo_3_anos_b98d961988
Escena

Karol G y Feid se habrían separado luego de 3 años de relación

La ausencia de fotografías juntos y la desaparición de los mensajes románticos que solían intercambiar en redes sociales, alimentaron las especulaciones

  19
  Enero
    2026

En el panorama del género urbano, Karol G y Feid se consolidaron como dos de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Durante los últimos años, su relación fue una de las más seguidas por el público; sin embargo, en días recientes surgieron versiones sobre el fin de su noviazgo tras aproximadamente tres años de relación.

Distanciamiento en redes aviva rumores de la posible ruptura

Desde hace varios meses, los seguidores comenzaron a notar cambios en la dinámica pública de la pareja. La ausencia de fotografías juntos, así como la desaparición de los mensajes románticos que solían intercambiar en redes sociales, alimentaron las especulaciones. Estos indicios se reforzaron con la falta de apariciones conjuntas en eventos relevantes de la industria musical, algo que contrastó con etapas anteriores de su relación.

El comportamiento digital de ambos artistas fue observado de manera constante por los fans, quienes señalaron que, aunque continuaban activos en sus perfiles, ya no había referencias cruzadas ni interacciones visibles como pareja. Este patrón se mantuvo durante semanas, incrementando la percepción de un posible distanciamiento.

feid karol g terminan noviazgo.jpg

Karol G y Feid habrían terminado hace tiempo en buenos términos

De acuerdo con información difundida en el ámbito del entretenimiento, personas cercanas a los artistas indicaron que la decisión de separarse se habría tomado meses atrás y que el proceso se dio de manera amistosa. La versión descarta conflictos públicos o desacuerdos personales como detonantes y apunta a una decisión consensuada, en la que ambos priorizaron su relación profesional y el respeto mutuo.

Un elemento que reforzó esta lectura fue que ambos continúan siguiéndose en Instagram, lo que suele interpretarse como señal de una ruptura sin confrontación. A esto se sumaron detalles observados por seguidores, como cambios en accesorios personales visibles en publicaciones recientes y mensajes artísticos que algunos interpretaron como referencias emocionales a una etapa cerrada.

Cómo nació la relación entre Karol G y Feid

La historia entre Karol G y Feid comenzó a llamar la atención tras su colaboración musical ‘Friki’ en 2021. Desde entonces, la cercanía entre ambos y la química mostrada en presentaciones públicas detonaron rumores de un romance. Con el paso del tiempo, estas versiones crecieron al verlos compartir espacios profesionales y personales.

La confirmación llegó en junio de 2023, cuando hicieron su primera aparición pública como pareja durante un concierto en Miami. Posteriormente, en mayo de ese año, la cantante compartió imágenes que marcaron el inicio de una etapa visible de su relación, caracterizada por interacciones constantes y mensajes afectivos en redes sociales.


Etiquetas:
