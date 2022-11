¿Filtran fechas de The Weeknd para tour en México?

A través de redes sociales se ha comenzado a especular que el cantante canadiense anunciará fechas para presentarse en la Ciudad de México y Monterrey.

En redes sociales han comenzado a surgir los rumores de una posible gira de The Weeknd por tierras mexicanas este próximo 2023.



El cantante canadiense se encuentra actualmente en su tour mundial “After Hours Til Dawn Stadium Tour” el cual reúne especialmente éxitos de sus dos últimos discos ‘After Hours’ y “Dawn FM” como Save your tears, Blinding Lights, In your eyes, Take My Breath y Sacrifice.



Es a través de Twitter que el tema ya se ha vuelto tendencia pues no solo aseguran la visita del cantante, sino que también dan detalles de las fechas y lugares donde ofrecerá sus conciertos; aparentemente el 27 de septiembre del 2023 se estaría presentando en el Estadio Banorte en Monterrey y el día 29 del mismo mes, en el Foro Sol de la Ciudad de México.







Por si esto fuera poco, recomiendan a los fanáticos ahorrar lo más pronto posible, pues las fechas serán anunciadas próximamente y la venta de boletos sería en menos de dos semanas.



El aparente rumor iniciaría con una cuenta de Instagram @festesters, quién mediante historias dio a conocer la información y conforme diferentes usuarios también comparten estos datos, es que se vuelve cada vez más fuerte el rumor. De llegar a ser cierto, sería uno de los conciertos más esperados del 2023.





The Weeknd - 29 de Septiembre 2023 - México 🇲🇽 Foro Sol - 27 Sep MTY



¿Listos para dar el tarjetazo? 💳



HASTA ESTE MOMENTO, ESTÁN CONTEMPLADAS CDMX Y MONTERREY, NO GDL 🏟️https://t.co/cba1QcqWVN



Like si quieres que cuando salga anuncio les suba: precios, mapa y regale boletos pic.twitter.com/RIWxAmZe2C — 皿 (@ailoviutl) November 12, 2022



Los diferentes usuarios en Twitter no han dejado pasar la oportunidad de compartir ‘memes’ sobre el impacto de la noticia, además de que mencionan sentirse listos ‘para pelear’ por los boletos.

cómo van a decir que the weeknd y taylor vienen el año que viene y está confirmadisimo pic.twitter.com/75XlDpRouu — julieta (@jusequeiraa) November 12, 2022

Yo si me voy a agarrar a vergazos en la fila virtual con medio México para ver a The Weeknd. pic.twitter.com/eBbt6iTQlv — vigilante shit 🦇🖤 (@__carolinagut) November 13, 2022







Incluso han comparado el evento con la misma magnitud que generó Dua Lipa en Monterrey el pasado mes de septiembre, pues además de presentarse en el mismo recinto, el rango de precios podría ser el mismo, siendo el boleto más costoso de aproximadamente 3 mil 900 pesos.