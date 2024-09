Florence Pugh le pondrá pausa a su carrera en Hollywood

La actriz Florence Pugh, protagonista de la exitosa película Duna: Parte Dos hará una pausa temporal en su carrera para enfocarse en si misma.

Ella está inmersa en un intento de equilibrar su trabajo y su vida personal, por lo que decidió tomar el primer descanso de su carrera.

A sus 28 años, la artista británica se define como una maniática del trabajo, pero ya está agotada y agobiada por estar concentrada en su carrera y no en su vida personal.

"El año pasado me desperté de repente, y pensé: 'Odio todo lo que me he perdido de mi vida'. Sí, quiero tener una carrera para siempre, pero eso no va a suceder si me esfuerzo al máximo", dijo.

Por ahora se encuentra en la gira para presentar el drama romántico We Live in Time, con su coprotagonista Andrew Garfield, pero una vez que concluya, tomará unas merecidad vacaciones.

Esta es la más reciente cinta de Pugh, anteriormente participó en la ganadora del Óscar Oppenheimery en Thunderbolts de Marvel.

