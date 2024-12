Robbie Williams abraza su vulnerabilidad en 'Better Man'

El cantante y compositor británico Robbie Williams asegura que no puede dejar de ser vulnerable, tanto en su vida personal, la música y ahora incluso en el cine, tras el estreno de la cinta Better Man, que sigue su historia.

“Soy vulnerable en cualquier lugar y en todas partes. No puedo dejar de serlo y de contarle a la gente lo que me pasa en la vida en el momento exacto en que me está pasando. No sé por qué es así y solo sé que no puedo evitarlo”, dijo.

Esa vulnerabilidad que abraza a sus 50 años es ahora la protagonista de una película dirigida por Michael Gracey, que llega a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre y retrata la caótica vida llena de excesos de Williams pero con una particularidad: el cantante es representado como un mono.

La idea surgió después de que Gracey y Williams tuvieran varias charlas sobre su vida, en las que el artista se refería constantemente a sí mismo como un mono, ya que según el intérprete la maquinaria de la industria obliga a las personas a convertirse o en un robot o en un mono, y él eligió ser el segundo.

El filme recorre su infancia, su problemática relación con su padre, de quien heredó el gusto por la música y su pasión por los escenarios, pasando por su incursión en la boyband Take That, su temprano abuso de drogas, su primer amor, el arduo camino como solista y el éxito y la fama total.

Todo este trayecto acompañado de las sombras de la autolaceración y la presión social, que le hicieron tener una tormentosa vida de la que hoy se siente recuperado.

La cinta también muestra polémicas públicas como su relación con la cantante Nicole Appleton, la rivalidad con su compañero de banda Gary Barlow o su enemistad con el vocalista de Oasis, Liam Gallagher.

Williams, quien además es narrador en la película, también critica en el filme los contras que le trajo el haberse convertido en una figura pública a temprana edad y ahora confiesa que su relación con la fama ha cambiado.

“La fama en el pasado me provocó enfermedades mentales y no me ayudó a ser una persona equilibrada, hasta que me hice una reflexión profunda y trabajé mucho en mí mismo. No quiero vivir sin ella, no quiero tener que descubrir quién soy a través de una muerte del ego. Estoy totalmente a favor de la fama, pero no para los jóvenes”, dijo.

Comentarios