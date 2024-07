Formará parte del elenco 'Jesucristo Superestrella'

El rockero Alex Lora, líder y vocalista del grupo El Tri, formará parte del elenco de la obra musical Jesucristo Superestrella, en la que interpretará el personaje de Herodes.

Alejandro Gou, productor teatral, reveló a los integrantes del reparto que participará en la puesta en escena, en la que Lora hará una actuación especial, pues su personaje interviene brevemente en la trama.

Pero eso sí, aunque su participación es corta su número musical es contundente y superllamativo, digno de una figura de gran trayectoria, de hecho, en la última versión del musical en México, Enrique Guzmán fue quien hizo el papel.

“Le garantizo al público que el tiempo que dure la tocada vamos a ser felices y nos vamos a olvidar de nuestras broncas mientras estemos rocanroleando en Jesucristo Súper Estrella.

“En esta ocasión me ha tocado el papel de Herodes, que va perfectamente con lo que es el rock and roll y mi personalidad, porque es un personaje satírico, desmadroso, gritón y, en algún momento, burlón también, que... ¡eso no se me da mucho! (se ríe)”, dijo Lora.

El musical, que se estrena el 4 de octubre, será protagonizado por Benny Ibarra, quien compartirá créditos con Érik Rubín, Kalimba, Yahir, Leonardo Delozanne, María León y Ximena Sariñana, algunos de ellos también participaron en la versión anterior.

“Anteriormente en teatro estuve en Lagunilla, mi barrio y fue el prendidón también. Antes, el maestro Nacho Cano (Mecano) me invitó a (el musical) Malinche, en España, y también canté La otra tarde vi llover y Las piedras rodantes con todo el elenco haciendo performance”, dijo Alex sobre sus participaciones en teatro.

