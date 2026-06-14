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Fortuna de Oliver Tree será destinada a apoyar a jóvenes artistas

El músico reveló en abril que su herencia sería administrada por una fundación para financiar becas artísticas, en lugar de ser entregada a sus familiares

  • 14
  • Junio
    2026

Tras la muerte del cantante Oliver Tree, su familia no recibirá nada de su fortuna.

El cantautor estadounidense, que falleció este domingo en un accidente aéreo en Brasil, reveló el pasado abril para el programa "Zach Sang Show" que no siente que la riqueza que ha hecho con la música le pertenece.

En el programa, Tree afirmó que redactó su testamento de manera que la mayor parte de su dinero sea destinado a artistas mediante una fundación que él mismo creó.

El artista señaló que, históricamente hablando, los artistas ganan más dinero después de morir, por lo que creó "Becas de Arte del Dr. Oliver Tree para Jóvenes Genios", fundación que tiene como objetivo repartir todo el dinero que ganó durante su vida o que gane después.

De acuerdo con lo que dijo Tree en el programa, el comité está formado por personas con las que trabajó, las cuales votarán sobre a dónde se debe destinar el dinero.

Este domingo se dio a conocer que Oliver y otras cinco personas, entre ellas el youtuber argentino "Gaspi", murieron en Río de Janeiro tras la colisión de dos helicópteros.

El último video que Oliver publicó muestra su día en Brasil lleno de diversión, comida y amigos.


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