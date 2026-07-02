Frankie Muniz confirma su divorcio de Paige Price

Frankie Muniz anunció el fin de su matrimonio con Paige Price tras una década de relación y aseguró que ambos priorizarán el bienestar de su hijo

El actor Frankie Muniz, conocido por protagonizar la serie "Malcolm el de en medio", anunció el fin de su matrimonio con Paige Price después de diez años de relación y casi siete años de casados.

La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde explicó que la decisión fue tomada tras un periodo de reflexión que ambos decidieron mantener en privado antes de hacerla pública.

"Después de 10 hermosos años juntos, hemos crecido de maneras que nos hicieron darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como padres".

El bienestar de su hijo será la prioridad

Muniz aseguró que, pese al divorcio, ambos continuarán trabajando juntos como padres y mantendrán una relación basada en el respeto y la colaboración por el bienestar de su hijo.

"Compartimos un hijo increíble que sigue siendo el centro de nuestro mundo y ambos somos padres más felices y fuertes gracias al amor y crecimiento que compartimos".

La pareja inició su relación en 2016, después de conocerse durante un evento benéfico. Tiempo después se comprometieron y en 2019 celebraron su boda en una ceremonia privada, seguida por una celebración con familiares y amigos cercanos.

En 2021 nació Mauz, el único hijo de la pareja, quien actualmente tiene cinco años.

El anuncio generó reacciones en redes sociales

Antes de publicar el comunicado escrito, Muniz y Price compartieron un video en el que aparecían bailando junto a su hijo, acompañado de un mensaje en el que destacaban la amistad y el respeto que mantienen pese a la separación.

La publicación fue eliminada posteriormente luego de recibir críticas y comentarios negativos por parte de algunos usuarios en redes sociales.

Tras la polémica, Paige Price defendió la forma en que ambos decidieron comunicar el divorcio y explicó que su intención fue afrontar esta nueva etapa desde una perspectiva positiva, priorizando la estabilidad de su familia y la crianza compartida de su hijo.

Además de mantener una relación de coparentalidad, Frankie Muniz y Paige Price seguirán colaborando en distintos proyectos profesionales, entre ellos su participación en Muniz Racing, actividad que ambos planean continuar desarrollando pese al fin de su matrimonio.

El anuncio de la separación coincide con una etapa de intensa actividad para el actor, quien recientemente retomó el papel de Malcolm en el regreso televisivo de "Malcolm el de en medio", personaje que marcó su carrera y lo convirtió en una de las figuras juveniles más populares de principios de los años 2000.