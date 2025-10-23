Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T150234_332_1c42eec58b
Escena

'Malcolm in the Middle' se reúne con Reese y Francis

A través de redes sociales, Frankie Muniz desató las redes sociales tras revelar una fotografía con sus antiguos compañeros

  • 23
  • Octubre
    2025

El actor estadounidense Frankie Muniz compartió una fotografía donde se ve junto a Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretan a Reese y Francis en la afamada serie "Malcolm in the Middle".

A través de sus redes sociales, el protagonista de una de las series más exitosas publicó el siguiente mensaje:

"Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción del tema. Estoy demasiado emocionado para que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos."

Esto se da como parte del lanzamiento de una nueva temporada, la cual contará con cuatro episodios de 30 minutos. Esta se destaca porque tendrá al elenco original, por lo que se espera que sea a finales del 2025 cuando se estrene, coincidiendo con el 25° aniversario de la serie.

La historia se centrará en el 40° aniversario de matrimonio de Hal y Lois, donde se verán a los personajes ya mayores, incluido Malcolm, el cual se presume que tendrá una hija.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Afirma_Petro_que_el_Cartel_de_los_Soles_no_existe_d2bdd68f62
EUA sanciona a Petro y su familia por acusación de narcotráfico
a72465de3f455816e23462c234f9f36f06f03bf8_df2226b5fa
Foo Fighters lanza nuevo sencillo y anuncia gira por Norteamérica
inter_mark_carney_bb2a4dca98
Mark Carney reta a Trump a una apuesta en la Serie Mundial
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_33_16_PM_3ceffaf338
Recibe Miguel Flores a cónsul de Canadá para fortalecer relación
dhs_9f9add472b
Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×