'Malcolm in the Middle' se reúne con Reese y Francis

El actor estadounidense Frankie Muniz compartió una fotografía donde se ve junto a Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretan a Reese y Francis en la afamada serie "Malcolm in the Middle".

A través de sus redes sociales, el protagonista de una de las series más exitosas publicó el siguiente mensaje:

"Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción del tema. Estoy demasiado emocionado para que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos."

I was told not to post this yet, but then I remembered the theme song. I'm just too excited for y'all to see the new episodes and I miss my brothers. pic.twitter.com/LT2aXgsAOK — Frankie Muniz (@frankiemuniz) October 23, 2025

Esto se da como parte del lanzamiento de una nueva temporada, la cual contará con cuatro episodios de 30 minutos. Esta se destaca porque tendrá al elenco original, por lo que se espera que sea a finales del 2025 cuando se estrene, coincidiendo con el 25° aniversario de la serie.

La historia se centrará en el 40° aniversario de matrimonio de Hal y Lois, donde se verán a los personajes ya mayores, incluido Malcolm, el cual se presume que tendrá una hija.

