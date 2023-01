Frankie Muniz se prepara para ser piloto en Nascar

El ex actor se encuentra dedicado al mundo deportivo, pues vuelve a su carrera como piloto; en esta ocasión en la serie ARCA Menards.

El actor Frankie Muniz parece tener un nuevo propósito, lejos de su carrera actoral, como el recordado Malcolm en 'Malcolm in the Middle'.



Muniz, quien protagonizó 'Malcolm in the Middle' y 'Agent Cody Banks', anunció esta semana que competirá como piloto de carreras de tiempo completo en la Serie ARCA Menards. Es una serie de alineación de bajo nivel para NASCAR, una que normalmente cuenta con pilotos menos experimentados, y servirá como punto de partida para la carrera de autos stock de Muniz.



Muniz, de 37 años, se puso al volante del Ford No. 30 de Rette Jones Racing durante una sesión de prueba el viernes en el Daytona International Speedway.

'Quería esto toda mi vida', reveló Muniz.



Su primera de 20 carreras programadas en 2023 será en Daytona el 18 de febrero.





“Quiero demostrarle a la gente que estoy aquí para tomarlo en serio”, dijo Muniz durante una media hora de Zoom con los reporteros. “No estoy aquí solo por una casualidad. No estoy aquí solo por publicidad. Quería esto toda mi vida, ¿sabes a lo que me refiero?

“Estoy enojado porque esperé 12 años después de mi última experiencia en carreras para llegar aquí. Quiero que la gente me mire y me vea en el buen camino y diga: 'Vaya, él pertenece', y estoy listo para demostrarles a todos que lo hago. Ojalá lo haga”.



Un entusiasta de las carreras desde hace mucho tiempo, Muniz condujo el auto de seguridad para las 500 Millas de Daytona de 2001, una carrera en la que el siete veces campeón de la Copa, Dale Earnhardt, murió en la última vuelta.

Coincidentemente, el chasis del automóvil que Muniz está programado para conducir en Daytona; en la apertura de la temporada de ARCA fue conducido por Sterling Marlin ese fatídico día hace más de dos décadas.





Con información de AP.