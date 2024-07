Tras haber sido hospitalizado de emergencia el sábado por presentar un cuadro severo de hipertensión arterial, el actor Gabriel Soto confirmó que ya está recuperándose en su casa, bajo vigilancia médica.

"Tenía la presión en 170/111, lo cual es muy alta. Derivado de eso, pues dolor de pecho, falta de aire, vómito. Fui a urgencias, me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron y me pusieron los medicamentos. Ya estoy en casa, ya estoy bien", dijo el actor en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El protagonista de telenovelas agradeció las muestras de cariño que recibió y se disculpó por no ofrecer las funciones de la obra de teatro en la que participa.

Comentarios