Michael Jordan regresa a la NBA como 'colaborador especial'

Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor basquetbolista de la historia, regresará a la NBA como colaborador especial en las transmisiones de NBC Sports y Peacock a partir de la temporada 2025-26, que comenzará en octubre.

El anuncio se realizó este lunes 12 de mayo durante una presentación de NBCUniversal en el Radio City Music Hall de Nueva York.

"¡Una incorporación legendaria a nuestro equipo! Estamos encantados de dar la bienvenida a Michael Jordan como colaborador especial de la NBA en NBC y Peacock", escribió NBC en su cuenta de X.

