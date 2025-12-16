Podcast
Escena

Grupo Frontera sorprende en concierto de Bad Bunny en la CDMX

Bad Bunny invitó a Grupo Frontera en su cuarto concierto en la CDMX para interpretar 'Un x100to' por primera vez en México, desatando la euforia

Bad Bunny volvió a hacer historia en la Ciudad de México al sorprender a miles de fans con la aparición de Grupo Frontera durante su cuarto concierto, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

La presentación se llevó a cabo la noche del 15 de diciembre de 2025, ante un recinto completamente lleno y una audiencia que no esperaba la llegada de la agrupación tex-mex.

Invitados inesperados en el escenario

El momento más ovacionado de la noche ocurrió cuando comenzaron a sonar los acordeones y el bajo sexto, anunciando la entrada de Grupo Frontera.

La banda apareció en el escenario principal para interpretar junto a Bad Bunny su exitosa colaboración “Un x100to”, lanzada en 2023.

Bad Bunny permaneció unos segundos al centro del escenario mientras sus invitados ascendían sobre una plataforma.

Posteriormente, el vocalista Adelaido “Payo” Solís III inició la canción, provocando gritos y aplausos ensordecedores.

Un momento histórico y viral

Esta fue la primera vez que “Un x100to” se interpreta en vivo en México por ambos artistas.

Anteriormente, solo lo habían hecho juntos en Coachella 2023 y en un concierto en Houston.

El momento se volvió viral casi de inmediato, con videos y fotografías circulando en X, Instagram y TikTok, donde se aprecia la emoción del público coreando cada verso.

Más sorpresas en la gira

El concierto formó parte de una serie de ocho fechas de Bad Bunny en México, en las que el artista ha contado con diversos invitados.

Días antes, el colombiano Feid subió al escenario para cantar “Perro Negro”.

Además, el escenario alterno conocido como “La Casita” ha recibido a celebridades como Diego Boneta, Renata Notni, Ana de la Reguera, Fabiola Guajardo y Galilea Montijo, quienes se han sumado al ambiente festivo del show.

La aparición de Grupo Frontera consolidó una de las noches más memorables del tour en México, dejando un recuerdo imborrable para los asistentes y reafirmando el impacto de Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes del momento.


