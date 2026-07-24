Grupo Pesado revela su fanatismo por Taylor Swift

Beto Zapata, líder de la banda, sentenció que Swift es la mayor artista del mundo, solamente superada por Paul McCartney

Grupo Pesado es uno de los máximos exponentes del género de la música norteña. Incluso no es raro llegar a calificarlos como ídolos de la música, pero eso no quita que ellos mismos tengan a sus propias figuras a seguir.

Sorpresivamente, la agrupación reveló su fanatismo por la cantante Taylor Swift, con quien, aseguraron, les encantaría llegar a tener una colaboración.

"Es la número uno en todo el mundo después de Paul McCartney", dijo Beto Zapata, vocalista de Pesado.

Esta declaración se dio en una conferencia de prensa, donde la banda norteña reveló que estará en busca de realizar diversas colaboraciones para poder expandir sus fronteras más allá de su clásico género.

¿Cómo se podría dar la colaboración?

Aunque de primeras no suena como una colaboración realmente posible, principalmente porque Swift canta principalmente temas de pop, quienes siguen a la rubia desde hace años saben que originalmente interpretaba género country.

Y es que Taylor se dio a conocer interpretando temas de este estilo; incluso su álbum debut, "Taylor Swift", es predominantemente country, por lo que si decide regrabarlo para tener nuevamente ingresos por este, podría llegar a abrirse la puerta para la colaboración.