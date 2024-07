Guillermo del Toro pide ayuda para salvar una sala de cine

El futuro de la sala de cine más antigua de la ciudad de Toronto, está en crisis, lo que llevó a miembros de la comunidad y amantes del séptimo arte a unirse para preservar el Revue Cinema, entre ellos el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

En un comunicado del jueves, el cine Roncesvalles anunció que su operador, la organización sin fines de lucro Revue Film Society, no pudo asegurar una renovación de su contrato de arrendamiento de la propiedad después del 30 de junio de 2024.

Esta crisis se dio debido a tensiones con el propietario del lugar que hospeda a esta sala de proyección, señalaron medios locales.

El Revue es uno de los monumentos culturales sin fines de lucro más querido de Canadá, destacó el director tapatío galardonado mejor director y dos veces a mejor película en los Óscar.

Esta no es la primera vez que el director de La Forma del Agua (2017) y El laberinto del fauno (2006) muestra su lado altruista y más relacionado con el ámbito artístico y cinematográfico.

Un ejemplo fue cuando se comprometió a financiar la beca ANIMEXICO, apoyo que cubre gastos de matrícula y estadía en París para estudiar una maestría en GOBELINS, una de las mejores escuelas de animación a nivel mundial. Así como también, cuando se comprometió a financiar parte de los Premios Ariel 2023, después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciara una serie de acciones tras una crisis financiera que atravesaba.

Sobre la sala de cine canadiense, actualmente cuenta con más de 20 mil firmas de apoyo a través del portal Change.org. Así mismo, Del Toro, hizo un llamado, vía redes, a Olivia Chow, alcaldesa de la ciudad de Toronto, para poner manos para el rescate de dicho espacio dedicado al celuloide.

@MayorOliviaChow Can you help save the REVUE, one of Canada's most beloved, non-profit, cultural landmarks? https://t.co/59TrOEgoqB Almost 20k signatures have been added https://t.co/uvT0DalW6d

If not you, WHO can help? Or HOW can I help? @BhutilaKarpoche @viraniarif @gordperks