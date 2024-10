¡Ha vuelto! Alejandro Sanz estrena canción y una nueva etapa

Pocas veces se ha mostrado Alejandro Sanz tan “desnudo” en una canción, tan expuesta su vida privada, como en Palmeras en el jardín, con la que abrió una nueva etapa después de otra en la que, reconoce, venía de no tratarse “demasiado bien”, sobre todo en lo personal.

Y es que en mayo de 2023 se convirtió en noticia una publicación suya en redes, que decía “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”), pero hoy está mejor.

“Entré en un proceso que no solo es largo, sino que probablemente dure toda la vida y que es intentar estar lo mejor posible dentro de que las emociones y los estados de ánimo fluctúan.

“Ese estado de ánimo llegó por un cúmulo de cosas. Yo venía desde hacía mucho tiempo no tratándome demasiado bien, ocupándome mucho de mi carrera, pero muy poco del aspecto personal y se juntó con varias cosas, incluidas sentimentales y profesionales.

Su nueva canción, con la que rompe una larga temporada de silencio, lo muestra vulnerable, sanando, recuperándose y cantándole al amor, con su peculiar estilo, pero con más sentimiento que nunca.

“’Palmeras en el jardín’ en realidad es un poco consecuencia de lo que he ido logrando con el esfuerzo y con el trabajo de la terapia. Y es que para sanar determinadas cosas hay que expresar lo que te está ocurriendo.

“Con todas las cosas que hay en el panorama mundial, yo no puedo tener miedo a expresarme ni tener pena o vergüenza por algo que es una cuestión puramente de amor, porque todo lo que se dice en esa canción es por puro amor”, expresó.

Con el lanzamiento de la nueva canción no solo se aproxima el estreno de un álbum, que llegará en la primavera del 2025, sino que antes habrá un documental sobre el español.

“En principio serán tres capítulos y seguirá esa línea de desnudez. Va a recoger un poco desde que acaba prácticamente el último documental que hice, todo el esfuerzo que hay detrás de superar determinadas situaciones en tu vida, de continuar en el camino y de poder sacar nuevos proyectos.

Uno de los incidentes adversos que se sucedieron en esa época difícil fue la sentencia dictada en Miami que le condenaba a pagar 3 millones de euros por un impago; se solicitó que se ejecutara en España y se le llegó a declarar en rebeldía.

“La verdad, no sigo mucho el proceso. Aquí pasa una cosa, allí pasa otra, todos los días pasa algo. Yo estoy muy tranquilo. Se dijeron muchas cosas, que si me iban a detener, que no sé cuánto… No tenía ningún sentido lo que decían, si hasta hice un fiestón de cumpleaños.

Pero, bueno, hay un proceso que es verdad que sigue ahí y cuando se solucione, se solucionará”.

