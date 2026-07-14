Hailey Bieber crea colección de mezclilla inspirado en los 90's

La modelo presentó 'Hailey Jean', una edición limitada inspirada en la estética de los años 90 y en sus jeans vintage favoritos

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Hailey Bieber amplió su colaboración al lanzar Hailey Jean, una colección cápsula de edición limitada integrada por dos modelos de jeans desarrollados junto con la modelo y empresaria.

La propuesta toma como inspiración el estilo de mezclilla de la década de 1990, así como los pantalones vintage favoritos de Bieber y el año de su nacimiento.

"Este proyecto surgió de forma muy natural porque Gap siempre ha formado parte de mi vestuario", señaló Bieber. También explicó que 1996 representa un año icónico para ella debido a la naturalidad con la que se vestía la mezclilla en esa época.

Detalles inspirados en 1996

Los diseños incorporan elementos personalizados, entre ellos la firma de Hailey Bieber impresa en el forro de los bolsillos y la inscripción "1996" en los herrajes y parches traseros de las prendas.

El número hace referencia tanto a su año de nacimiento como al periodo que inspiró la campaña y la estética de Gap.

La campaña publicitaria fue fotografiada por Mario Sorrenti, mientras que el estilismo estuvo a cargo del consultor de moda Alastair McKimm.

En las imágenes, Bieber viste los conjuntos de mezclilla acompañados por camisetas clásicas de Gap, en retratos de estudio que evocan la publicidad minimalista de la marca durante los años 90.

La colección también está acompañada por un cortometraje dirigido por Charlie Di Placido, ambientado en una recreación de una habitación de esa década.

La producción utiliza como banda sonora la canción Linger, de The Cranberries, lanzada en 1993, y contó con el diseño de producción de Crystal Geller.

Consolidada como empresaria

Además de su trayectoria en la moda, Hailey Bieber ha fortalecido su perfil empresarial con Rhode, su marca de productos para el cuidado de la piel y belleza, lanzada en junio de 2022.

La firma comenzó con tres productos: Peptide Glazing Fluid, Barrier Restore Cream y Peptide Lip Treatment, este último convertido en un fenómeno viral.

Su estrategia se centró en un catálogo reducido y una fuerte presencia en redes sociales.