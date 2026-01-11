Hailey Bieber desmiente abuso por parte de Justin

Justin y Hailey Bieber están en medio de la polémica otra vez, pero esta ocasión para desmentir un rumor de problemas matrimoniales.

Fue Hailey quien se pronunció en redes sociales para desmentir los rumores que aseguraban problemas en la relación y también para decirle a quienes creían y alimentaban estos que salieran y tocaran un poco de césped.

Dichos rumores comenzaron cuando usuarios de TikTok afirmaron que Hailey volvió a publicar un video en que se analizaban parejas de celebridades en relaciones supuestamente "abusivas".

Algunos fanáticos compartieron capturas de pantalla que, según dijeron, demostraban que Hailey volvió a publicar el video, que la criticaba por "tolerar la mediocridad" y el "abuso" de su esposo, Justin Bieber. Sin embargo, la modelo estadounidense dejó estos rumores atrás con un mensaje en sus historias de Instagram.

"¡Hola! Sé que ustedes, que viven en internet, están muy aburridos, pero no compartí ningún video hablando de mi relación. ¡Que tengan un lindo sábado!", se podía leer en la publicación.

Desde su boda en 2018, los comentarios sobre la relación entre Hailey y Justin han sido constantes y, pese a que en 2024 llegó su primer hijo, Jack Blues, los comentarios hacia la pareja no han disminuido.

Esto mismo fue confirmado por Hailey, quien en una entrevista para Vogue a inicios de este año admitió que pensaba que después de 7 años juntos, los comentarios sobre ellos disminuirían, pero claramente no ha sido así.

"Uno pensaría que después de tener un hijo la gente tal vez seguiría adelante, se relajaría un poco, pero no", afirmó.

