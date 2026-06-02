He-Man regresa al cine con una versión live action

La caricatura He-Man y los "Amos del Universo", que sin duda marcó la infancia de los niños de los años 80, está de regreso, pero ahora podrá ser vista en la pantalla grande y con los personajes ¡de carne y hueso!

Esta versión live action permitirá a esos pequeños que hoy se han convertido en adultos reencontrarse con los que eran sus personajes favoritos y que sus hijos los conozcan, pues se ve tan actual que seguro conquista a las nuevas generaciones.

"Amos del Universo" es la historia de un grupo de héroes, incluyendo a He-Man, Teela y Duncan, que gira en torno a las aventuras del Príncipe Adam, un niño originario del planeta Eternia, que tras un viaje en una nave espacial termina perdido en la Tierra.

Casi 20 años después, él encontrará la espada de poder, lo que le devolverá recuerdos de su infancia y su vida como He-Man, entendiendo que debe volver al espacio para defender su mundo de las malvadas fuerzas de Skeletor.

La película dirigida por Travis Knight tiene como protagonista a Nicholas Galitzine, quien comparte créditos con Camila Mendes, Alison Brie, Jared Leto e Idris Elba, entre otros.

“Amos del Universo reimagina la franquicia de juguetes y animación que marcó una época”, dijo el director. “Sí nos tomamos ciertas libertades creativas, pero siempre volvimos al diseño original que creó Filmation, sobre todo en la apariencia de los personajes”.

El cineasta señaló que, aunque esta cinta no es el primer live action de la historia (se realizó una versión a finales de los 80 que fracasó), esta nueva película equilibró la esencia de los juguetes con una producción enorme que permitió darle vida a la fantasía que imaginaron muchos niños de entonces, que ahora ya son adultos.

Galitzine señaló que para dar vida a He-Man tuvo meses de preparación, pues su cuerpo debía transformarse por completo.

Pasé cinco meses en preproducción. Tres horas diarias de gimnasio, dos de acrobacias y otras cuatro en pruebas de vestuario. La espada tuvo unas 12 versiones diferentes y tuve que aprender a manejar el peso para no destrozarme los antebrazos", contó.

El actor señaló que para él lo mejor de la cinta fue dar vida a la dualidad de un mismo personaje.

“Pasé de ser Adam, un joven común y corriente que ha sido menospreciado toda su vida, a ver su empoderamiento al convertirse en He-Man, un héroe que debe luchar por su mundo. Este proceso de crecimiento fue algo increíble”, indicó.

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